O Palácio do Raio tem patente a exposição ‘Josefa de Óbidos: Pintura em tempo Barroco’. Até 20 de Outubro, o público poderá apreciar obras de referência de um vulto da pintura barroca em Portugal.



Entre os dias 20 a 23 deste mês, às 17 horas, irão realizar-se visitadas guiadas à exposição.

Josefa de Ayala e Cabrera — mais conhecida por Josefa de Óbidos — nasceu em 1630, em Sevilha, vindo mais tarde para Óbidos, de onde era natural o seu pai, Baltasar Gomes Figueira, e onde veio a falecer em 1684, com 54 anos. Desta vila portuguesa adoptou o nome artístico, iniciando aqui uma intensa actividade na área da pintura e não só.



Na exposição que e stará patente no Palácio do Raio estão algumas das obras desta artista espalhadas pelo país, vindas de várias instituições, sobretudo Misericórdias.

Figura central do século XVII e do barroco português, Josefa de Óbidos distinguiu-se pelo seu estilo original, marcando a pintura portuguesa, num meio artístico predominantemente masculino.

Esta exposição enquadra-se no programa da Braga Barroca 2017, que se realiza de 20 a 24 de Setembro e cujo o programa é apresentado amanhã na íntegra pelo Município de Braga.



A exposição foi inaugurada anteontem, ao final do dia, pelo provedor da Santa casa da Misericórdia de Braga, bernardo Reis, e pela vereadora da Cultura, Lídia Brás Dias.

