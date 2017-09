Champanheria de Janes: um espaço intimista que convida a um bom copo

Reabriu portas há cerca de um ano e meio, a Champanheria de Janes é um local de referência no centro da cidade para quem gosta de beber um copo ao final do dia, acompanhado por um prato de bons petiscos.



Gonçalo Costa é o rosto da ‘nova’ Champanheria, um espaço intimista onde pode apreciar uma taça de champanhe ou se preferir um bom vinho ou um gin de eleição, aqui é o lugar certo.

Um espaço único na cidade, dirigido a todo o tipo de público, mas pensado de forma especial para os apreciadores de champanhe.



Para quem pensa que beber champanhe é caro, Gonçalo Costa desmistifica e garante que apreciar champanhe é acessível a todos os paladares e diferentes carteiras.

Se gostar, poderá também levar para casa, quer o champanhe, quer as tapas e petiscos que aqui se servem, sendo a marca Moet & Chandon o grande parceiro deste local.



A Champanheria de Janes não se posiciona como um restaurante, porém, serve jantares, e alguns pratos são de recomendar. Para o almoço também existem propostas que variam diariamente.

No roteiro do ‘Verde Cool’, a proposta da Champanheria de Janes vai para o Montadito com pasta de grão com bacalhau, cebola e pimento, acompanhado de um copo de vinho verde ‘Portal das Hortas’.



Neste périplo pelo vinho verde e universo dos petiscos, no roteiro ‘Verde Cool’, promovido pe-la Associação Comercial de Braga, em colaboração com a rá- dio ‘Antena Minho e o jornal ‘Correio do Minho’, apresentam-se 42 restaurantes de concelhos de Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde que, até ao próximo dia 15 de Outubro, oferecem um copo de vinho verde + um petisco, por apenas três euros.

