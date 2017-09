Vila Verde: Festa do Caldo do Pote mantém a tradição

Cerca de duas mil pessoas juntaram-se ontem na freguesia de Sabariz para provar os 24 caldos confeccionados na Festa do Caldo do Pote. O evento, que está inserido no programa turísitico- cultural ‘Na Rota das Colheitas, é organizado pela Junta de Freguesia de Sabariz, em colaboração com a Associação Popular de Sabariz, com a finalidade de manter viva a tradição.



Fernando Silva, presidente da Junta de Freguesia de Sabarizm explicou que a fama do festival já se espalhou por todo o país.



“Vem pessoal de muito longe e alguns telefonam a perguntar quando é o caldo do pote. Vêm de Matosinhos, do Porto, de Valongo, de muitos lados”.



Para dar de comer a tanta gente, a organização adquiriu quatro potes (um com 100 litros e outro com 80, outro de 60 e um de 50 litros), que se juntaram outros 21 potes aquecidos directamente na fogueira.



“Este ano compramos um de 60 litros, um d e 80 e um de 100. Temos várias qualidades de caldos e são todos diferentes”, disse Fernando Silva.



Uma das particularidades da festa é o facto de serem confeccionados no local vários tipos de caldo ao mesmo tempo. “Cada grupo que aqui está tem um caldo diferente: de nabos, de nabiças, à lavrador (este confeccionado no pote de 100 litros), de couves com feijão, a canja, caldo de repolho, caldo de penca e a sopa da pedra (confeccionado no pote de 80 litros), entre muitos outros. Cada um é que faz o seu caldo”, frisou o autarca de Sabariz. Ao todo, foram confeccionados cerca de 1500 litros de caldo.



Além de Sabariz, estiveram presentes grupos das várias freguesias da zona do Vale do Homem. A programação da Festa do Caldo do Pote incluiu também uma feira de produtos agrícolas da região. Mediante o pagamento de três euros, cada visitante teve direito a um kit que permitia provar todos os tipos de caldo.



