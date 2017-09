Projecto inovador integra náutica na Educação Física

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, em reunião de executivo, um apoio financeiro aos clubes para avançar com o projecto educativo ‘Náutica nas Escolas’ para o ano lectivo 2017/18. Em causa estão 1615 alunos de sete agrupamentos com nove escolas, correspondendo a 79 turmas, que participarão no projecto inovador que pretende trazer para os estabelecimentos de ensino actividades náuticas na disciplina de educação física.



Na última reunião do executivo, foi aprovado um apoio financeiro para o Clube de Vela, Darque Kayak Club, VRL - Viana Remadores do Lima e Surf Clube de Viana para permitir o normal funcionamento de actividades nos centros náuticos uma vez que se torna necessário que sejam disponibilizados os meios técnicos, as instalações e equipamentos necessários pelos clubes náuticos.



Recorde-se que o projecto Náutica nas Escolas agrega as vontades dos agrupamentos escolares, dos clubes náuticos do concelho e da Câmara Municipal, implementando aulas de surf, canoagem, remo e vela enquanto actividades lectivas curriculares nas disciplinas de Educação Física, desenvolvidos nos centros náuticos de remo, canoagem e vela e no Centro de Alto Rendimento de Surf.



De sublinhar que este projecto tem colhido diversos prémios e menções, designadamente o ‘Melhor Município para Viver’, Categoria Economia em 2013; o Prémio Desportivo 2014 ‘Personalidade do Ano’ da Gala de Desporto e, já em 2015, o Prémio Athletice Mare 2015 dos Prémios Excellens Mare da PwC e o Prémio de Boas Práticas ‘Maia Cidade Europeia do Desporto’. Em 2016, o Jornal Economia do Mar atribuía também um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo projecto e pelo Centro de Mar de Viana do Castelo.



Recentemente, foi também apresentado ao surfista de ondas gigantes Garrett McNamara, que esteve na Praia do Cabedelo para uma aula aberta, para sessões de autógrafos e para uma visita ao Centro de Alto Rendimento de Surf, onde lhe foi apresentado o projecto educativo da Câmara Municipal.



