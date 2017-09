Abel Ferreira: “No exame do campeonato daremos resposta à altura”

Dois dias depois, nova partida para o SC Braga. Não há tempo para descansar e depois de uma vitória histórica na Alemanha, os Guerreiros do Minho têm que enfrentar novo duelo de grande importância, não só porque o objectivo é regressar aos triunfos na I Liga, mas também por se tratar de um dérbi minhoto, sempre especial para os adeptos, atletas e para o treinador.



No entanto, Abel Ferreira desvaloriza um pouco o facto de ser um dérbi, considerando que é “mais um jogo, onde temos muita vontade de vencer. Acima de tudo, queremos preparar a nossa equipa, focar-nos nas nossas tarefas individuas e colectivas e toda a nossa energia física e mental para sermos eficazes”.



E este é um jogo com pressão acrescida, mas Abel não acha que os bracarenses estejam mais pressionados que o adversário. “O jogo mais importante é o seguinte e a maneira de encarar os jogos é sempre a mesma, mas com planos estratégicos diferentes. Isso são questões mais teóricas... Cá dentro sabemos o que temos de fazer, isso é mais para o comum dos adeptos. Há aspetos que controlamos e outros não, mas a energia e o foco tem de estar direccionado para os comportamentos em jogo. Espero que seja um grande espetáculo, que cada clube se respeite, respeite o espetáculo e que no final o vencedor seja o Braga”.



As duas equipas estão na Liga Europa e tiveram resultados diferentes (Braga ganhou ao Hoffenheim na Alemanha e Vitória empatou 1-1 em casa com o Salzburgo) no último jogo, mas o treinador arsenalista considera que essa situação não vai influenciar, apesar da vitória histórica em terras germânicas ter ajudado a aumentar a confiança.



“Temos vários livros na prateleira e vamos abrindo conforme as competições. O livro da Liga Europa está fechado e vamos abrir o do campeonato. As contas só se fazem no final. Nós só pensamos no exame do campeonato e seguramente daremos uma resposta à altura da exigência que temos”, afirmou o técnico, voltando a falar na rotatividade do plantel: “não o faço porque sou simpático, mas antes por uma lógica. Daqui a dois dias temos outro jogo. Isto tem que ver com o rendimento dos jogadores. As coisas estão claras: a estrela é a equipa e o estatuto é o rendimento. É disso que vivemos: de rendimento e de resultados. A rotatividade tem muito que ver com a estratégia de jogo e cada jogo é único, assim como o adversário, que é forte nas transições e temos de estar prevenidos para isso”.

