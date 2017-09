Freguesia de Mire de Tibães ganha novo ponto de atracção

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, inaugurou este Domingo, dia 17 de Setembro, o Parque de Lazer de Sobrado, um loteamento localizado na Freguesia de Mire de Tibães. A obra, que representa um investimento de cerca de 50 mil euros, constitui mais um ponto de atracção para esta Freguesia do Concelho.



Na cerimónia de inauguração, Ricardo Rio salientou que esta é mais obra que reflecte a proximidade e colaboração existente entre o seu Executivo Municipal e as Juntas de Freguesia. “Durante este mandato autárquico tivemos uma relação de enormíssima proximidade e confiança com todas as Juntas de Freguesia do Concelho que desenvolvem um trabalho de excelência junto das suas populações', acrescentou o Edil Bracarense.



Sobre o Parque de Lazer de Sobrado, Ricardo Rio considerou que Mire de Tibães passa a dispor de um “novo ponto de atracção que serve não apenas quem mora nesta zona da Freguesia, como também a própria Junta”. “Parabéns à Junta de Freguesia pela forma como concebeu e organizou este espaço, transformando-o num equipamento de grande qualidade. Este espaço está dotado de todas as condições necessárias para receber convívios de famílias e encontros de amigos e muitas as outras iniciativas”, afirmou Ricardo Rio.



Segundo o presidente da Junta de Mire de Tibães, José Magalhães, a concretização do Parque de Lazer vem responder aos anseios de muitos habitantes de Mire de Tibães que ambicionavam poder desfrutar de um novo espaço verde. “Este é mais um espaço verde na Freguesia, localizado no coração de uma zona habitacional, que irá proporcionar bons momentos a todos quantos aqui moram, em particular às crianças que poderão brincar aqui com toda a segurança”, considerou José Magalhães, agradecendo à Câmara Municipal todo o apoio prestado na concretização desta obra.



Situado na rua de S. Bento, o Parque de Lazer do Sobrado possui um pequeno anfiteatro ao ar livre e um parque de merendas dotado de mesas, bancos e churrasqueiras.



Últimos artigos das categorias relacionadas