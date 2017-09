Candoso conquista Supertaça AF Braga em futsal

Uma reviravolta com assinatura de Julinho. O Candoso conquistou a Supertaça AF Braga de Futsal, ao vencer a AD Fafe, por 2-3, depois de ter estado a perder por 1-0 ao intervalo.



No segundo tempo, a equipa vimaranense entrou em campo com outra atitude, aproveitou alguns erros defensivos e escreveu a reviravolta com golos de Pirica, Julinho e Rui Mendes. Uma espécie de desforra do campeão da AF Braga, depois da derrota na Taça frente, precisamente, à AD Fafe.

Foi a equipa fafense a entrar melhor em jogo, colocando-se em vantagem logo cedo, com um golo madrugador de João Miguel, num contra-ataque letal pela esquerda. Julinho ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golo.



O Candoso equilibrou a partida e cresceu, dando o primeiro sinal de perigo dos pés de Julinho, num remate às malhas laterais a dar ilusão até de golo. Numa primeira parte bem disputada, as oportunidades de golo foram, no entanto, escassas à excepção de um tiro de Carneiro que rasou a trave e Piric a, que esteve perto do empate, com um remate ao poste.



No segundo tempo, o Candoso entrou mais forte e logo dois minutos após o reatamento chegou ao empate. Passe de Julinho e Pirica a atirar em cheio para o fundo das redes.



O golo embalou a equipa de Fabrício, que, em seis minutos contabilizou um golo e três ocasiões claras de golo: Julinho atirou à figura de Rafa, depois foi Pirica a rematar ao lado e Tuti a ver o poste negar-lhe o golo.



Estava dado o aviso. E, aos 29 minutos, Julinho assinou a reviravolta vimaranense, na sequência de brilhante jogada de Tuti.



O Fafe respondeu por intermédio de Diogo Costa, mas Luciano estava atento, só não conseguiu travar o remate potente de Mika, a repor a igualdade, aos 35 minutos. Ainda se festejava nas bancadas e, após a reposição de bola a meio-campo, o Candoso deita por terra a euforia fafense com um grande golo de Rui Mendes, ainda no mesmo minuto, mantendo a emoção até ao apito final.





