Processos de requalificação das EB 2-3 de Vila de Prado e Vila Verde em fase de conclusão

Vão iniciar-se, ainda no decurso do ano lectivo 2017-2018, as obras de requalificação e modernização das escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos da sede do concelho e da Vila de Prado, um investimento da Câmara Municipal de Vila Verde que ascende a mais de 2,5 milhões de euros.



Durante a visita às instalações da EB 2-3 de Prado, acompanhado da Direcção Escolar e da Vereadora da Educação, Júlia Fernandes, o presidente da Câmara Municipal assinalou que «Vila Verde já dispõe de um parque escolar moderno. Com a requalificação e modernização das EB 2-3 de Prado e Vila Verde passará, seguramente, a ter um dos melhores parques escolares do País».



Assinala as instalações das duas escolas «se encontram já obsoletas e com preocupantes sinais de degradação». Avançarão, «ainda durante o corrente ano lectivo», intervenções «profundas» nos dois espaços de ensino, no sentido da requalificação dos edifícios e de todos os equipamentos e infra-estruturas a eles ligados.



O município sublinha que o investimento «era da exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação», mas «apenas vai ser possível em virtude do esforço suplementar» da Câmara para que todas as crianças e jovens do concelho «tenham acesso a uma educação de excelência».



Os projetos a executar nos dois e stabelecimentos de ensino visam introduzir melhorias nos edifícios, ao nível do seu funcionamento, da qualidade do seu espaço físico e do aumento da sua eficiência energética, consubstanciando-se na adaptação do conjunto edificado às novas exigências regulamentares de acessibilidades, segurança contra incêndios, conforto térmico, acústico e condições higiénicas e sanitárias.



«Faltava realizar estes dois investimentos estruturantes para que todo o parque escolar concelhio, de todos os níveis de ensino, prime por instalações de excelência, ao nível do que de melhor existe em todo o país em matéria de equipamentos escolares modernos e de elevada funcionalidade», refere o presidente da Câmara, António Vilela.



ARRANQUE EXEMPLAR DO ANO ESCOLAR



Durante a visita, o autarca de Vila Verde constatou «o arranque exemplar do novo ano lectivo. O esforço da tutela municipal, agregada à dinâmica dos Agrupamentos de Escolas e de toda a comunidade, permitiram um arranque sem sobressaltos».



De resto, fez questão de deixar uma palavra de «gratidão às direcções das escolas e agrupamentos, aos docentes e associações de pais, que - de forma articulada e bem organizada - garantiram o sucesso do arranque de mais um ano lectivo».



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

