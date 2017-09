Arranjo urbanístico do adro da Capela da Senhora de Fátima é ‘enorme mais-valia’ para Concelho

“Um espaço de referência para a Freguesia e para o Concelho”. Foi desta forma que o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, qualificou o arranjo do adro da Capela de Nossa Senhora de Fátima, em Figueiredo, cujas obras foram inauguradas hoje, dia 17 de Setembro.

O espaço, que possui um dos mais belos miradouros do Concelho, está agora preparado para receber iniciativas de diversas dimensões, desde a religiosa, cultural e comunitária, apresentando-se como uma “enorme mais-valia para todo o Concelho”.



“Quando este projecto foi submetido à Assembleia Municipal ouvimos o argumento de que não havia nada para se fazer aqui. Ora, quem conheceu este local ante s da requalificação e o vê agora, percebe como tanto foi feito e como tanto ganhou Figueiredo com a sua concretização”, salientou Ricardo Rio, referindo que todos os Bracarenses deveriam conhecer aquele espaço.



O projecto, que representou um investimento de 140 mil euros, incluiu a construção de altar campal estrategicamente localizado para não tirar o protagonismo à Capela de Nossa Senhora de Fátima. A par do arranjo de todo o espaço envolvente, foram construídos anexos, nomeadamente uma sacristia, casa de banho e uma sala de arrumos, sendo que o espaço está agora dotado de todas as condições necessárias para a realização de iniciativas de vária índole.



*** Nota da C.M. de Braga ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas