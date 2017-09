Adro da Capela de Nossa Senhora de Fátima foi inaugurado

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, inaugurou onte o arranjo urbanístico do adro da Capela de Nossa Senhora de Fátima, na freguesia de Figueiredo.

As obras efectuadas permitem, segundo o autarca bracarense, dar várias dimensões ao mesmo espaço. “Temos aqui a dimensão religiosa, a dimensão comunitária, a dimensão cultural, que pode também ser muito potenciada neste espaço. Tudo isto faz deste espaço uma mais-valia, não só para Figueiredo mas também para todo o concelho”, disse Ricardo Rio.



O autarca disse esperar que o espaço se torne, a breve prazo, “uma referência para a freguesia, um espaço de referência para o concelho e de encontro da população”.

As obras custaram cerca de 140 mil euros.

O presidente da Junta de Freguesia de Figueiredo, Marco Oliveira, destacou que a remodelação do espaço era um sonho de freguesia. “Isto era aquilo que nós queríamos e temos aqui a obra que merecíamos”, disse o autarca de Figueiredo.



O arquitecto responsável pelo projecto, Gerardo Esteves, explicou que os trabalhos visaram responder a algumas das preocupações da freguesia e da paróquia de Figueiredo.

“Primeiro, quisemos conservar a hierarquia do lugar, que a capela de Nossa Senhora de Fátima, continue a dominar o espaço. Depois, pediram um altar campal e entendi que esse altar não devia ocupar um lugar privilegiado, que é da capela”, disse Gerardo Esteves, justificando, desta forma, a existência de um alta exterior, ligeiramente atrás da capela. O antigo altar campal estava “demasiado presente”, no espaço, adiantou o arquitecto.



O actual altar permite, também segundo o arquitecto, dar uma multifuncionalidade do espaço.

“No futuro podem acontecer eventos culturais, que preservem a dignidade do espaço. Pode haver concertos da Catequese, um concurso de coros, concertos de fado a Maria, por exemplo, como se faz no Sameiro, ou a apresentação de um livro. O investimento tem esta capacidade de irmos mais além”, sugeriu Gerardo Esteves.

As obras implicaram também a construção de uma nova sacristia, anexos e casa-de-banho de apoio à sacristia.



A inauguração da remodelação do adro (que inclui um miradouro voltado para o Bom Jesus, Sameiro e Santa Marta) foi antecedida da realização de uma missa campal e de uma pequena procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima, entre o altar da missa campal e a capela existente no local.

Depois da inauguração, centenas de pessoas permaneceram no local, num convívio promovido pela Junta de Freguesia.

