Convento de São Francisco marca novo ciclo dos Encontros da Imagem

O Convento de São Francisco, em Real, foi o local escolhido pela direcção dos Encontros da Imagem - Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais para a sessão inaugural da edição deste ano do certame que celebra trinta nos da sua fundação.

Desde o ano passado que o convento - que por convénio celebrado com o município de Braga passou, em regime de comodato, para a UMinho, estando em curso um projecto de reabilitação - constitui um dos palcos dos Encontros da Imagem.



E Carlos Fontes, um dos membros fundadores deste festival, explica porquê. “Há trinta anos acompanhamos o processo de recuperação do Mosteiro de Tibães através da realização de exposições e actividades. Trinta anos depois voltámos a pensar o mesmo relativamente a este convento”, diz Carlos Fontes, acrescentando que o objectivo final é a divulgação do património através deste certame.



O Convento de São Francisco é um dos 19 espaços que vão acolher os trabalhos dos 55 artistas nacionais e internacionais que integram a edição de 2017 dos Encontros da Imagem e que poderão ser apreciados até 29 de Outubro.

Carlos Fontes não tem dúvidas de que esta simbiose cultural marcará um novo ciclo para os Encontros da Imagem, assim como para o convento.



Luís Fontes, da Unidade de Arqueologia da UMinho, diz que foi graças à intervenção da UMinho que se conseguiu salvar este edifício que estava em risco de ruína, protegendo a estrutura restante e dando condições para projectar a obra futura que vai acolher a Unidade de Arqueologia da academia minhota, actualmente localizada no centro da cidade. “Esta é uma obra aberta, que pode ser visitada por qualquer bracarense. Dessa ideia, e da relação já antiga com os Encontros da Imagem, entendeu-se que este poderia ser o local mais interessante para fazer a abertura do certame”, justifica o arqueólogo da UMinho e coordenador da intervenção que está a ser levada a cabo neste convento.



Orçada em mais de 4 milhões de euros, Luís Fontes diz que o projecto integral para este edifício, da responsabilidade da Escola de Arquitectura, está praticamente concluído e poderá arrancar já no próximo ano, caso obtenha financiamento.

O arranque da obra está, segundo o responsável, dependente do apoio dos fundos europeus, sendo que a UMinho já investiu nesta recuperação meio milhão de euros. “Estamos dependentes desse apoio. Caso não surja teremos que esperar”, continua.

