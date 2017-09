Verde Cool: Caldo Entornando caracteriza-se pela boa comida e ambiente descontraído

autor Redacção num. de artigos 33909

Se quer degustar uma boa refeição num ambiente descontraído saiba que o Caldo Entornado, situado na Rua de S. João do Souto, oferece-lhe estas duas componentes de uma forma bem harmonizada.

O espaço possui um bar que está aberto a partir das 16.30 às 24 horas, sendo o local ideal para fazer uma refeição ligeira, lanchar, tomar um chá ou simplesmente degustar de um bom vinho, conservas portuguesa, enchidos e queijos.



Se preferir pode usufruir da esplanada debruçada sobre a rua, especialmente nesta altura do ano.

Tem ainda disponível o pátio das traseiras, um espaço perfeito para uma refeição prolongada com os amigos, por ser mais reservado.

Bacalhau Assado na Brasa ou o Bacalhau à Braga são alguns dos pratos mais procurados no Caldo Entornado, sobretudo por turistas. Mas, há outros pratos que trazem já este espaço da restauração clientes de v ários pontos. É disso exemplo o Cabrito no Forno (especialmente ao fim-de-semana), a Posta à Caldo ou a Picanha à Brasileira.



Nesta casa são também famosos os seus folhados (frango, camarão e bacalhau), assim como o caril de gambas ou as gambas ao alho.

No que diz respeito aos peixes, a escolha pode recair no peixe grelhado, que é servido diariamente, ou nos filetes de polvo com arroz malandro.



As sextas-feiras e sábados, ao final da tardes, as ‘Happy Ho-urs’ preenchidas com várias tapas.

Para o ’Verde Cool’, iniciativa da Associação Comercial de Braga em parceria com o jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho, o Caldo Entornado preparou para os seus clientes uma tapa - a Tapa da Xuxa (nome da chefe de cozinha) constituída por pão rústico, chourição, tomate e queijo e um copo de vinho ‘Ventoz’.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas