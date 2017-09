‘Lamas em Movimento’ incentiva hábitos de vida saudável

Cerca de 100 pessoas participaram ontem na décima edição do programa ‘Lamas em Movimento’. A iniciativa, que decorreu no Parque Desportivo foi organizado pela Junta de Freguesia de Lamas.

O objectivo foi incentivar as pessoas a terem hábitos de vida saudável.

“A qualidade de vida é essencial para que as pessoas se sintam bem. para que tenham o prazer de viver cá (na freguesia). Este evento serve também para matar o stress do dia-a-dia, porque as pessoas descontraiam com o exercício físico. O Lamas em Movimento é isto”, destacou João Alves, presidente da Junta de Freguesia de Lamas.



O programa ‘Lamas em Movimento’ nasceu há 10 anos, de uma turma de ginástica da freguesia, mas pode vir a servir de exemplo para as freguesias e municípios vizinhos.

“Este ‘Lamas em Movimento’ vai fazer com que outras freguesias e outros pontos aqui do Norte, se baseiem na nossa ideia, de fazer uma actividade destas e criem outros eventos, com o nome da freguesia em movimento. Somos pioneiros neste tipo de manifestação e queremos ser uma referância”, admitiu João Alves.



A responsável pelo projecto, Celina Silva, referiu que a iniciativa tem também como objectivo, fazer passar a mensagem de que toda a gente pode fazer ginástica.

“Teremos uma série de actividades físicas, onde as pessoas, mais velhas e mais novas, brincam, divertem-se, fazem exercício físico. Aprendem que o exercício físico pode ser feito em qualquer altura e em qualquer local”, referiu Celina Silva.



Habitualmente a actividade decorre no mês de Julho, mas este ano, por motivos pessoais da organizadora, teve de ser transferida para ontem.

Ainda assim tem registado uma boa afluência por parte das pessoas da freguesia e de localidades vizinhas.

O programa foi composto de exercícios de aquecimento e de jogos competitivos, para “dar um bocadinho de dinamismo à actividade”, justificou Celina Silva. A actividade terminou com uma coreografia e com um lanche-convivio entre todos os participantes.



O lanche serviu também para cantar os parabéns ao ‘Lamas em Movimento’, pelos 10 anos de existência, havendo mesmo direito ao ‘apagar das velas do bolo de aniversário.

O evento contou com a colaboração do pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Braga.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas