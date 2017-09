IPCA dá as boas-vindas aos novos alunos com programa diverso

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, vai promover, a partir de hoje e até sexta-feira, o Welcome IPCA 2017, uma semana de actividades destinadas à recepção e integração dos novos estudantes.

Nesta segunda edição do Welcome IPCA, os novos alunos serão convidados a conhecer a instituição onde farão a sua formação académica e, também, a cidade de Barcelos, que os acolhe neste novo percurso. Serão ainda proporcionados momentos de convívio e partilha entre os actuais e novos estudantes.



Ao longo da semana, os alunos vão poder participar num conjunto de workshops pedagógicos, actividades culturais, desportivas e recreativas. Os novos estudantes são ainda desafiados a realizar ações de voluntariado, organizadas com o objectivo de uma maior sensibilidade e responsabilidade da comunidade IPCA para as questões cívicas.

No primeiro dia, hoje, os alunos vão ser recebidos pela presidente do IPCA, Maria José Fernandes, que realça que “o IPCA não é só estudar”. Salienta aind a que, com estas actividades, o instituto barcelense prima pela diferença ao “promover uma real integração onde os estudantes se conheçam e se comecem a identificar-se com o IPCA”.



A presidente menciona ainda a valorização do programa Welcome IPCA 2017, que contempla os estudantes com “actividades de divertimento e também acções de impacto social, que contribuam para a valorização pessoal de todos”.

Sendo esta uma actividade destinada a toda a comunidade estudantil IPCA, serão disponibilizados transportes para que os estudantes dos polos de Braga e Guimarães possam, também, participar no programa, que irá decorrer no campus do IPCA e nalguns locais da cidade de Barcelos.



Do programa, destaque ainda para actuações musicais das tunas académicas do IPCA (TAIPCA, TFIPCA e TMIPCA), do Grupo de Fados do IPCA (Gallus Gallus) e da Banda Plástica de Barcelos. A semana Welcome IPCA é uma organização conjunta dos Serviços de Acção Social do IPCA e da Associação Académica do IPCA.

