Câmara Municipal apoiou 120 jovens com bolsas de estudo e auxílios económicos

autor Redacção num. de artigos 33913

O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, entregou 120 bolsas de estudo e auxílios económicos a jovens cabeceirenses, um investimento que ascende a 85 mil euros, montante totalmente suportado pelo orçamento municipal e que se assume como um contributo importante para as famílias, para que os seus filhos estudantes possam concluir ou prosseguir a sua formação.



A cerimónia da entrega de bolsas de estudo a alunos do ensino superior e auxílios económicos a alunos do ensino secundário decorreu na Casa do Tempo, onde se juntaram os bolseiros e seus familiares.



Acompanharam o presidente da Câmara o vereador Alfredo Magalhães, bem como os presidentes das Juntas de Freguesia.



Na oportunidade, o presidente da autarquia realçou que as bolsas de estudo e auxílios económicos são “um estímulo para que os jovens continuem os seus estudos”, uma medida que se reveste de grande importância social.



Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior

Durante a reunião camarária do passado dia 18 de agosto, o executivo municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de 36 bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior que concluíram com êxito o ano lectivo 2015/2016, uma decisão que representa um investimento de 24.287,00 euros na formação de jovens estudantes cabeceirenses do ensino superior que tiveram bom aproveitamento escolar e que integram famílias economicamente vulneráveis.



Com a atribuição destas bolsas de estudo, a Câmara Municipal reconhece o esforço dos estudantes que frequentam o ensino secundário e superior, contribuindo para a formação e valorização do potencial humano de Cabeceiras de Basto, mas também para a melhoria da qualidade de vida de muitas famílias Cabeceirenses.



Auxílios Económicos a alunos do Ensino Secundário



Na mesma reunião do dia 18 de agosto, no âmbito da atribuição de auxílios económicos a alunos do ensino secundário, o executivo camarário aprovou 84 candidaturas que envolvem um investimento na ordem dos 59.430,00 euros. Trata-se de uma medida que visa apoiar os alunos de famílias com menores recursos económicos, contribuindo, assim, para atenuar as desigualdades sociais e económicas entre as populações do concelho e consequentemente, para melhorar as condições de vida da população residente, contribuindo igualmente para a formação e valorização do potencial humano de Cabeceiras de Basto.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas