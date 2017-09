Festival de Outono da UMinho mostra a cultura em Braga e Guimarães

O Conselho Cultural da Universidade do Minho e a Rádio Universitária do Minho apresentam de 28 a 30 de setembro a oitava edição do Festival de Outono, com uma vintena de atividades, desde música, teatro, literatura, poesia, exposições, tertúlias e visitas guiadas. “Dead Combo”, “Mazgani” e “The Legendary Tigerman” são alguns dos artistas convidados para esta iniciativa, que visa mostrar a dinâmica cultural em Braga e Guimarães, sobretudo para os novos estudantes da academia.



O concerto de abertura, de entrada livre, é na quinta-feira, às 21h30, com a Orquestra da UMinho, no salão medieval da Reitoria, no centro de Braga. Mais cedo, às 11h00, na cidade-berço, realizam-se o teatro de sombras “E assim nasceu Guimarães”, no Museu Alberto Sampaio, e a “Tertúlia 2Share”, que reúne às 16h00, na Praça de Santiago, a arquiteta e diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, e os músicos Valter Lobo e Daniel Pereira Cristo, todos formados na UMinho. Pelas 18h00, os alunos de Teatro desta academia apresentam a peça “Inserir Descrição”, no antigo Laboratório das Artes. Segue-se a actuação pelas ruas da banda “Kumpania Algazarra” e a projecção de um documentário sobre o património histórico e cultural vimaranense. De volta a Braga, o programa prossegue às 21h30, no Museu Nogueira da Silva (MNS), com uma viagem ao som de instrumentos tradicionais chineses, coordenado pela solista Lu Yanan.



Na sexta-feira, à mesma hora, realiza-se um concerto de jazz de improvisação contemporânea no MNS, a palestra “Outono Literário - Percursos da obra de…João Tordo” na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, também em Braga, e um espectáculo da Orquestra da UMinho no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães. A Reitoria da UMinho acolhe às 22h00 os concertos do cantor iraniano “Mazgani” e da banda portuguesa “Dead Combo”.



No sábado há, às 17h00, um espectáculo de cordas a cargo da Real Filarmónica da Galiza e, às 21h30, a performance “Atribulações de um sonhador inveterado”, encenada por Armindo Cerqueira. A partir das 22h00 é a vez de os artistas “Valter Lobo” e “The Legendary Tigerman” subirem ao palco do salão medieval da Reitoria. Os bilhetes para os concertos no Largo do Paço poderão ser adquiridos a partir de terça-feira, dia 19, nos gabinetes de Apoio ao Aluno, nos campi de Gualtar (Braga) e Azurém (Guimarães), bem como reservados através do email reservas@rum.pt.



O programa geral inclui ainda visitas guiadas a espaços culturais de Braga, Guimarães e Monção, incluindo o MNS, a Biblioteca Pública e o Arquivo Distrital de Braga, as Termas do Alto da Cividade, o Museu dos Biscainhos, o Museu D. Diogo de Sousa, a Escola Velha da Sé, a Fonte do Ídolo, a Torre de Santiago, o Museu Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento, o Paço dos Duques e o Museu Alberto Sampaio e a Casa Museu de Monção. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em ccultural@reitoria.uminho.pt.



Conciliar o património cultural com a criação contemporânea



O Festival de Outono concilia aspectos do património cultural e artístico que a UMinho detém ou zela, ligando-o com a história das duas cidades onde está sediada e à criação contemporânea. Para a presidente do Conselho Cultural da UMinho, Eduarda Keating, esta oitava edição revela o crescimento e a maturidade do festival, sendo mais diversificado nas propostas, nos horários, nas temáticas e nas parcerias, como a Associação Académica da UMinho.

