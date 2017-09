Executivo Municipal de Ponte de Lima visita as Escolas Eb 2.3 António Feijó e EbI de Freixo

O Executivo Municipal de Ponte de Lima visitou as obras de Requalificação e Beneficiação das Escolas Eb 2.3 António Feijó e EbI de Freixo. Estas duas obras integram uma parte do investimento financeiro, efectuado por parte do Município de Ponte de Lima, em requalificar alguns estabelecimentos de ensino do concelho, que se foram degradando com o passar dos anos. O projecto foi elaborado e concretizado através do programa Portugal 2020 o que possibilitou a reabilitação de escolas, nalguns casos com mais de 20 e 30 anos.



Sendo esta uma reivindicação há muito sustentada tanto pelo Agrupamento de Escolas de Freixo como pelo Agrupamento de Escolas António Feijó, os respectivos directores mostraram-se satisfeitos com as intervenções efectuadas. “Iniciamos este ano lectivo com a cara lavada, com salas de aula pintadas…Estas obras são um anseio de longos anos, é um passo decisivo, uma obra necessária e que tornará a escola de Freixo, um espaço acessível, mais atractivo.” - disse o Prof. Luís Fernandes. Director do Agrupamento de Escolas de Freixo.



Por sua vez, o Director do Agrupamento de Escolas António F eijó, Prof. José António Silva considerou que “Modernizamos a escola colocando - a ao nível de outras. Temos 990 alunos, 41 turmas - do 5º ao 9º ano.”



Durante a visita às obras em Freixo e em Ponte de Lima, o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes, afirmou que “A Educação continua a ser a nossa grande prioridade.”



Na Eb 2.3 António Feijó, as obras estão quase todas terminadas, faltando, concluir o pavilhão e a sala de música. De referir, que nesta escola, nos últimos dois anos a Autarquia investiu cerca de 650.000€.



No caso da EbI de Freixo, falta apenas concluir a ampliação do refeitório, cujo investimento é de 30.000€. As restantes obras estão em fase de conclusão e resultaram num investimento de cerca de 300.000€, verba financiada em 85% pelo programa Portugal 2020, sendo o restante comparticipado pelo Ministério da Educação e pelo Município de Ponte de Lima, tocando a cada uma destas entidades uma comparticipação de 7,5% do valor.



