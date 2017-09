Inaugurado Monumento ao Bombeiro no XXX aniversário da Associação da Velha Guarda dos Bombeiros Voluntários

O executivo municipal de Viana do Castelo cumpriu uma deliberação camarária de 21 de fevereiro de 1989, apresentada pelo então vereador Ilídio Brázio e inaugurou o Monumento ao Bombeiro, situado junto à igreja da Sagrada Família. Trata-se de uma escultura evocativa aos “Homens da Paz” e a inauguração integrou as Comemorações do XXX Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.



As comemorações começaram com o hastear da bandeira com guarda de honra, uma sessão solene no salão nobre dos Bombeiros Voluntários e a inauguração do monumento ao bombeiro, que contou com a presença do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, do 1.º e 2.º CODIS, do Presidente da Federação Distrital dos Bombeiros, da direção e comandantes dos Bombeiros Voluntários e Municipais do concelho, bem como representantes das autoridades militares, PSP e outras associações e bombeiros do distrito de Viana do Castelo.



Recorde-se que a homenagem aos Bombeiros é da autoria do jovem artista vianense Renato Batista e representa uma escada e uma antiga bomba dos bombeiros, sendo que a corporação era então conhecida como Companhia da Bomba. Tendo sido proposta a homenagem em 1989, apenas agora a autarquia cumpre uma deliberação daquela data.



