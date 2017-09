Empreitada de mais de um milhão de euros totalmente financiada pela Câmara de Ponte da Barca

Foi na tarde do passado sábado que se procedeu à inauguração da Estrada Nogueira/ Grovelas. A empreitada, no valor de 1.699.955,30€, totalmente suportado pela Câmara Municipal de Ponte da Barca, era há muito um anseio da população, pois é uma via que atravessa as freguesias de Nogueira, Crastro (onde se encontra um dos três Centros escolares do concelho), Ruivos, Boivães e Grovelas, e que a população utiliza para se deslocar até à Sede do Concelho.



Alem de servir várias freguesias de Ponte da Barca, é uma estrada que faz ligação com aos concelhos de Vila Verde (Braga) e Ponte de Lima. Por outro lado, e numa vertente turística e patrimonial, potencia a promoção e visitação de Ponte da Barca pois serve de elo a um Mosteiro do séc XII, ao maior restaurante e centro de eventos da Região, a várias Casas de Turismo de Habitação e a um parque de campismo 'Glamping.



'Esta intervenção foi feita sem financiamento. Custou mais de um milhão e meio de euros e teve que ser suportada pelas verbas da autarquia', disse na ocasião Vassalo Abreu, Presidente da autarquia. 'Apesar do esforço financeiro que se traduz no 'cofre' da autarquia, entendeu-se como necessária e prioritária', salienta ainda o autarca barquense ao lembrar 'os benefícios que se repercutirão ao nível de acessibilidades e de turismo patrimonial, rural, de natureza e gastronómico'.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Ponte da Barca ***

