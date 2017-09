Argentina elogia projectos do Eixo Atlântico

Os projectos de cooperação transfronteiriça do Eixo Atlântico despertaram o interesse do Governo da Argentina, que os considera exemplos a seguir. Isso mesmo transmitiu o secretário de estado de Fronteiras da Argentina, em Buenos Aires, numa reunião com o secretário-geral do Eixo Atlântico.

A reunião foi uma iniciativa de Bripam (Bloco regional de intendentes, prefeitos e presidentes do Mercosul) que integra cerca de 600 municípios das fronteiras do Mercosul, especialmente nas fronteiras da Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.



Na reunião, à qual também assistiu o secretário-geral de Bripam, Ramón Ortellado, junto com representantes desta organização e da Secretaria de Estado de Fronteiras, realizou-se uma revisão da experiência do Eixo Atlântico, assim como dos principais programas promovidos pelos municípios e pelos governos de Espanha e de Portugal na fronteira.



Uma das iniciativas que mais interesse despertou no secretário de Fronteiras foi a Comissaria Conjunta de Tui, assim como a cooperação entre a protecção civil entre ambos os países em toda a fronteira luso-espanhola, onde se enquadra a proposta do Eixo Atl ântico e da RIET de criar um Centro Coordenador das Emergências na Fronteira. Outros aspectos que interessaram especialmente aos assistentes foram as iniciativas do caminho português de Santiago, já que Bripam com o apoio do governo argentino está a preparar uma iniciativa chamada ‘Los caminos jesuíticos’, que pretende valorizar a fronteira através das rotas e vestígios deixados pelos jesuítas.



Na reunião também se analisaram experiências de cooperação empresarial e no âmbito da cultura, desporto, turismo e juventude em que o Eixo Atlântico tem já uma grande experiência, assim como iniciativas no âmbito da sustentabilidade, como é caso da Agência de Ecologia.

Em análise estiveram ainda as possibilidades de cooperação a curto prazo entre o governo argentino e o Eixo Atlântico. Nesse âmbito, Xoan Mao convidou o secretário de Estado argentino a visitar a Eurorregião para conhecer no terreno as experiências e manter reuniões com responsáveis políticos e empresariais de ambos os países, promovendo um fórum permanente de cooperação entre as fronteiras da Península Ibérica e do Mercosul, centradas em torno da experiência argentina.

