Novo ano iniciou em escola melhorada

“Mais segura e mais acolhedora”. É assim que os alunos vêem e sentem a Escola Básica de S. Victor, em Braga, depois dos melhoramentos de que foi alvo durante as férias escolares e de que deram conta, ontem, ao presidente da Câmara, Ricardo Rio, que visitou o estabelecimento.

Com um investimento de 150 mil euros, o município concretizou uma aspiração de longa data da Associação de Pais e da restante comunidade educativa.



Os melhoramentos incluíram uma intervenção no recreio - com colocação de uma cobertura para os dias de chuva, a par de um novo piso - pintura de todo o edifício, substituição de caixilharias, reab ilitação da torre onde foi criada uma sala funcional e melhoria da segurança com construção de uma escada de emergência.



Ricardo Rio considera que esta intervenção, tal como outras em vários equipamentos escolares de todo o concelho, “é uma forma de contribuir para a qualidade do dia-a-dia de quem trabalha e de quem aprende”, criando condições de conforto e melhorando a segurança.

Concluídas estas obras, o edil foi confrontado pelos alunos com mais um pedido: adaptar a escola ao século XXI com computadores e quadros interactivos e comprometeu-se a “pôr uns computadores à maneira” no próximo ano lectivo.

