Sobreposta com parque de lazer para servir todo o concelho

Ainda em obras finais, o Parque de Lazer de Sobreposta foi ontem inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal de Braga. Ricardo Rio e presidente da Junta de Freguesia, Alexandre Vieira, descerraram, ontem também, a placa que assinala a entrada em funcionamento da balcão ‘Espaço Cidadão’ de Sobreposta.

O presidente da Câmara Municipal justificou a abertura formal do Parque de Merendas, ainda com o decorrer dos últimos trabalhos da empreitada orçada em cerca de 350 mil euros, com o compromisso de não participar em inaugurações no período de campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 1 de Outubro, que hoje se inicia.



A “obra tão reivindicada e tão desejada pela população”, nas palavras do presidente da Junta de Freguesia de Sobreposta, acolhe domingo, dia 24 de Setembro, um convívio organizado pela autarquia. Alexandre Vieira acredita que o espaço, equipado com 38 mesas, um edifício de apoio e vários equipamentos para churrasco, será usufruído também pelos residentes das vizinhas freguesias de Espinho e Pedralva e de outras localidades do concelho.

>

“O sonho da freguesia” representa, para o presidente da Câmara Municipal de Braga, “uma enormíssima mais valia não apenas para a freguesia de Sobreposta mas para todo o concelho”.

O edil acredita que o espaço de lazer e merendas, localizado junto ao parque industrial de Sobreposta, “vai ser procurado por muitos visitantes de fora do concelho de Braga, sublinhando que a persistência do actual executivo autárquico de Sobreposta permitiu “concretizar algo que podia parecer impossível: um espaço de qualidade enquadrado por um parque industrial”.



O parque de merendas está implantado em terrenos em tempos projectados para um parque de sucatas, beneficiando de um enquadramento ambiental privilegiado, apesar da vizinhança com instalações industriais.

A obra ontem inaugurada foi investimento apresentado como prioritário pelo executivo autárquico de Sobreposta no início do actual mandato.

O parque de merendas beneficia da nova ligação entre a variante do Alto da Vela e o parque industrial de Sobreposta, recenntemente inaugurada.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas