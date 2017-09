Mercado Bacalhoeiro assume-se loja gourmet que pretende servir em breve refeições leves

Nasceu como uma loja gourmet, mas actualmente o Mercado Bacalhoeiro é muito mais do que isso: é uma loja especializada em vários produtos de altíssima qualidade, portugueses e não só, como é disso exemplo o Bacalhau Salgado Verde. O estabelecimento integra o roteiro Verde Cool, onde, por três euros, se podem degustar os seus famosos bolinhos de bacalhau, acompanhados de um copo de vinho verde Cerqueiral.



Os produtos de excelência que se podem encontrar no Mercado Bacalhoeiro vão muito além do bacalhau salgado verde. “Disponibilizamos aos nossos clientes uma série de produtos de elevada qualidade, como produtos de porco bísaro, perdizes, enlatados, compotas, os melhores vinhos e muitos mais - que são produtos complementares da nossa loja”, indicou a responsável pelo espaço, Catarina Alves.



“O nosso bacalhau é, de facto, o nosso produto-âncora, q ue complementamos na nossa loja com outros produtos de grande qualidade como o azeite e os vinhos.O nosso bacalhau salgado verde é assim mesmo porque é salgado e seco em alto mar, logo após a sua captura”, frisou Catarina Alves.



Com um espaço de showcooking, que serve também para babyshowers e pequenas festas de aniversário, o Mercado Bacalhoeiro dinamiza várias sessões culinárias com chefs conceituados. E quando as iniciativas são maiores, dinamizam-nas no Hotel Meliã, com quem são parceiros.

“Há muitos clientes que nos procuram também para aqui adquirirem uma selecção dos nossos produtos embrulhados nos nossos cabazes para oferecerem sobretudo em épocas festivas, mas dentro em breve é também nossa intenção servir refeições ligeiras e muito saudáveis a quem nos visita, pelo menos em quatro dias da semana”, adiantou a responsável do Mercado Bacalhoeiro.

