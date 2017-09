Crianças de Castelões têm mais espaços para brincar na escola

A Escola Básica de Castelões, em Vila Nova de Famalicão, já tinha boas condições na sala de aula e agora os alunos têm, também, espaços condignos para os momentos de recreio.

Pais, professores, muitas crianças e populares juntaram-se no recreio da escola, no último sábado, para testemunhar a qualidade do novo espaço requalificado pelo município.



A obra, que representa um investimento de cerca de 60 mil euros, implicou a remodelação de todo o espaço exterior com execução de campo desportivo e zona de lazer (relva sintética e betonilha), remodelação de toda a rede de drenagem de águas pluviais, substituição da vedação, trabalhos de pintura, fecho parcial do recreio coberto do edifício centenário, com blocos de vidro, entre outros trabalhos.



O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, assinalou a conclusão das obras e lembrou: “a escola não é só sala de aula e as crianças merecem usufruir do seu período de recreio nas melhores condições”.



Para o edil, “a sala de aula é muito importante para que a aprendizagem seja o mais profícua possível e para que a comunidade docente possa desenvolver bem o seu trabalho, mas é também muito importan te o que se faz no logradouro, porque o processo de aprendizagem também se cumpre aqui fora, onde as crianças socializam, convivam, partilham experiências fazer amizades”.



Coube à presidente da Associação de Pais, Isabel Gonçalves, fazer as honras da casa. A associação que “muito lutou por estas obras” aproveitou o momento para agradecer o apoio das várias instituições, entre as quais a autarquia, a junta de freguesia, mas também as várias associações sociais e desportivas da freguesia.



Isabel Gonçalves lembrou: “há já algum tempo que desejávamos estas obras, porque estava tudo em terra e quando chovia tornava-se impossível estar no recreio”acrescentando que “este melhoramento é, sem dúvida, uma mais-valia para as nossas crianças, que agora estão mais felizes e seguras”.



O presidente da junta, Bruno Campos, mostrou “um grande orgulho em ver a obra concretizada. É um novo espaço totalmente remodelado, que assegura que as nossas crianças tenham momentos de lazer enriquecedores”. O responsável adiantou ainda que um dos próximos projectos é “aumentar a área coberta da escola para que a comunidade escolar ganhe mais qualidade”.

