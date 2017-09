Famalicão dá passo decisivo para a instalação no concelho do Centro Português do Surrealismo

Está mais perto da realidade o futuro Centro Português de Surrealismo que vai nascer em Vila Nova de Famalicão por iniciativa da Fundação Cupertino de Miranda e da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Naquela que foi a sua última reunião do actual ciclo autárquico, realizada na passada sexta-feira, 15 de setembro, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou por unanimidade uma proposta do Executivo Municipal liderado por Paulo Cunha para a concessão de um apoio financeiro no valor de 300 mil euros, repartidos por quatro anos, para custear as despesas com as iniciativas que envolvem a implementação e desenvolvimento do projecto.



Está assim assegurado um passo decisivo para a valorização do Centro Português de Surrealismo cujo objectivo é colocar Famalicão na rede internacional de surrealismo. O projecto irá nascer na Fundação Cupertino de Miranda que tem actualmente mais de três mil obras ligadas ao surrealismo, nomeadamente de artistas conceituados como Mário Cesariny, Artur Cruzeiro Seixas mas também Paula Rêgo e Vieira da Silva, num total de 130 artistas. O investimento previsto de 2,5 milhões de euros inclui custos com a obra de reorganização do espaço da Fundação Cupertino de Miranda localizada no centro da cidade, programação e gastos de funcionamento.



A principal transformação face ao desenho actual da fund ação é a passagem do espaço museológico, bem como da oferta formativa, para os primeiros andares do edifício - actualmente localiza-se na torre que compõe o espaço - colocando-o na 'linha da frente' de forma a 'promover o contacto com a comunidade'. Estima-se que venham a ser realizadas entre três a quatro exposições por ano, somando-se projectos de itinerância com outras instituições, visitas guiadas, oficinas e a instalação de uma livraria especializada em surrealismo. 'O projecto de Famalicão Centro Português de Surrealismo pretende envolver os famalicenses numa ação em que todos podem contribuir para que o concelho seja o centro do surrealismo. Acreditamos que haverá impacto a médio e longo prazo nas visitas com muitos benefícios para o concelho e para o país', disse na altura da apresentação do projecto o presidente da Fundação Cupertino de Miranda, Pedro Álvares Ribeiro. O Presidente da Câmara Municipal descreveu o centro como um 'projecto âncora'.



Paulo Cunha acredita que o Centro Português do Surrealismo em Vila Nova de Famalicão vai criar uma 'marca muito forte para concelho' que, acredita, gerará 'muitos benefícios' como o desenvolvimento da actividade turística ou o estabelecimento de parcerias com empresas e instituições.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Famalicão ***

