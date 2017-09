Câmara de Vila Verde emite parecer favorável à instalação de uma indústria e um Hotel

O Município de Vila Verde deu parecer favorável à instalação de mais uma indústria no Concelho. Em reunião do Executivo Municipal, realizada esta segunda-feira, o presidente António Vilela declarou ainda interesse público municipal ao investimento programado superior a 5 milhões de euros da empresa Ocram Clima, do grupo Vieira & Lopes.



«Nos últimos anos, Vila Verde tem vindo a atrair um número muito significativo de novas indústrias, muito graças a um trabalho estruturado e sustentado de isenções de taxas e investimento em infra-estruturas públicas», destaca o presidente da Câmara Municipal.



António Vilela realça que o momento que agora se vive em torno do Concelho «é fruto de uma conjuntura municipal alicerçada em políticas viradas para a atracção de investimentos e consequente criação de emprego. Semeamos e começamos a colher, com a certeza de um futuro mais risonho, mais próspero e de crescimento económico e social».





A Ocram Clima é uma empresa da área dos equipamentos de climatização e energia limpa. Vai instalar-se numa zona industrial da Vila de Prado, tendo programado uma área de construção a rondar os 5.000 m2.

Aponta para a criação de 50 postos de trabalho, nesta primeira fase, prevendo alargar a produção - e consequente aumento de postos de trabalho - numa fase subsequente.



Na mesma reunião do Executivo Municipal, foi igualmente emitido parecer favorável e declarado interesse público municipal à construção de um Hotel, do grupo Fundevila.



O investimento programado ultrapassa os 2,5 milhões de euros e estima a criação de 20 postos de trabalho.





*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Verde ***

