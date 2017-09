Mercado Abastecedor de Braga recomenda início de ano lectivo com máxima energia

autor Redacção num. de artigos 33926

“Começa a escola com a máxima energia”. É este o mote do Mercado Abastecedor da Região de Braga para se associar ao presente início do ano lectivo, momento de particular importância para os pais e encarregados de educação, também no que respeita a uma alimentação equilibrada que induza um crescimento saudável das crianças e jovens.



Com relevância no objecto do Mercado Abastecedor da Região de Braga, as hortofrutícolas são, desde logo, a base de uma dieta saudável, o que justifica que a própria SIMAB - que gere a rede de mercados abastecedores, entre eles o MARB -, também pela sua responsabilidade social, dedique especial atenção à sensibilização para o consumo deste tipo de alimentos.



Sendo assumido que a ingestão de quantidades adequadas de hortofrutícolas (cerca de 400 gr/dia) diminui o risco de desenvolvimento de diversas doenças crónicas não transmissíveis, por exemplo a obesidade, não poderia ser outra a atitude do MARB e da SIMAB que não a de sensibilizar para este facto logo no início de um ciclo especialmente sensível no quotidiano de milhares de crianças e jovens da região.



Não podemos esquecer que as hortícolas, precisamente o segundo maior grupo da “roda dos alimentos”, fornece tanto como 23% da energia diária total, o que corresponde à ingestão de 3 a 5 porções por dia, sendo que uma porção corresponde a duas chávenas almoçadeiras de hortícolas crus (180 g) ou uma chávena de cozinhados (140 gr).



Já a fruta, como todos sabemos, é uma ótima fonte de hidratos de carbono, a frutose, e contribui com cerca de 20% da energia de que precisamos, pel o que se recomenda a ingestão de 3 a 5 porções diárias, sendo que uma porção pode corresponder a uma peça de fruta de média dimensão.



O enfoque particular que o Mercado Abastecedor de Braga dá ao setor das frutas e legumes tem também em conta a sua importância no contexto da atividade desta plataforma, concentrando cerca de 70% do total dos operadores/empresas aqui presentes, que ocupam uma parte muito significativa da área comercial construída. O que se traduz numa grande predominância das quantidades transacionadas.



A produção nacional tem enorme expressão no mercado bracarense, sendo a proveniência da maioria dos hortofrutícolas aqui vendidos.





No caso dos hortícolas, o peso da produção nacional ronda os 80%, sendo que uma parte importante desses produtos é proveniente do eixo Esposende - Póvoa de Varzim - Vila do Conde.



No caso das frutas, não obstante serem transacionados alguns produtos importados, principalmente oriundos de Espanha, constata-se, ainda assim, uma preponderância dos provenientes das principais zonas produtoras nacionais.



Considerando os últimos cinco anos, podemos dizer que o número de operadores/vendedores de frutas e hortícolas tem-se mantido relativamente estável no MARB, existindo atualmente 49 operadores/empresas.



A atenção que o MARB vota à promoção do consumo de fruta e legumes como imperativo para uma alimentação saudável deve muito ao trabalho da “Associação 5 ao Dia”, que, cada vez mais universalizado, dá frutos junto dos mais novos e assim consuma a responsabilidade social de todo o Grupo SIMAB.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas