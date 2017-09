Requalificação urbana da Rua Irmã São Romão abre trânsito em Barcelos

A Rua Irmã S. Romão encontra-se inserida em área de protecção e salvaguarda do centro histórico da cidade de Barcelos e possui uma importante função na ligação entre as áreas nascente e poente da cidade, designadamente no que respeita aos acessos entre a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e zona das escolas com o Campo 5 de Outubro e a Avenida da Liberdade.



A empreitada tem por base a revitalização espacial da zona de intervenção, cujas acções operativas incidem na reabertura da circulação viária, na organização das zonas pedonais, estruturas verdes e na reorganização do parqueamento automóvel da zona.



A intervenção prevê a abertura de uma via automóvel de um só sentido, com circulação desde o Campo 5 de Outubro (poente) para a R ua D. Nuno Alvares Pereira (nascente), possibilitando a circulação em torno de um dos principais quarteirões da cidade e facilitar os acessos às zonas comerciais. A entrada na rua pela Avenida D. Nuno Álvares Pereira será mantida com acesso condicionado (via sem saída com possibilidade de inversão de marcha), de forma a possibilitar o acesso a garagens e comércio local.



No que diz respeito ao parqueamento, a solução será alternada entre estacionamento perpendicular (vertente norte e Travessa da Teixeirinha) e paralelo (na vertente sul) à via, num total de 45 lugares, dos quais 2 são destinados a pessoas com mobilidade condicionada e 1 para cargas e descargas.



