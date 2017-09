Cabeceiras de Basto vive onze dias de Feira e Festas de S. Miguel

autor Redacção num. de artigos 33936

Cabeceiras de Basto é a partir de amanhã, quarta-feira, dia 20, e até 30 de setembro, o maior ponto de encontro desta vasta região. Um programa fantástico vai animar a vila de Cabeceiras de Basto ao longo de 11 dias.



Em época de colheitas agrícolas, esta feira secular que também é festa, mostra aquilo que de melhor se produz na região e dá a conhecer as tradições mais genuínas, de que se destacam a desfolhada tradicional, as corridas de cavalos, o concurso pecuário, as chegas de bois, a garraiada, entre outras, que atraem até ao nosso concelho muitos milhares de visitantes.



O teatro, o cortejo etnográfico, a ronda das concertinas, a Agrobasto e as atuações dos D.A.M.A. e de Zé Amaro são pontos altos do programa festivo, a par da Grandiosa Procissão em Honra de S. Miguel e da Sessão Solene do Dia do Município que se celebra a 29 de setembro, dia de feriado municipal.



O Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto (CTCMCB), que tem vindo a conquistar cada vez mais fãs, apresenta nos magníficos Claustros do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, o espetáculo ‘Salvação’ que será exibido no primeiro dia de festa, dia 20 de setembro, a partir das 21h30. Um momento muito aguardado pelo púb lico que já se habituou às grandes produções teatrais que o CTCMCB leva à cena.



No panorama musical, o destaque deste ano vai para a atuação dos D.A.M.A., grupo do momento que arrasta multidões por todo o território nacional. O grupo atua no dia 23 de setembro, a partir das 23h00, no Parque do Mosteiro. No dia 22 de setembro, a noite arranca com a ‘Caminhada Glow’ - uma produção do Projeto Raízes com o apoio da Iberdrola - e continua pela noite dentro com a animação de DJ’s que prometem levar a juventude ao rubro.

A par do grupo que lidera o cartaz 2017, a Feira e Festas de S. Miguel ficará, ainda, marcada pela atuação de Zé Amaro, Grupo Quadrângulo e Banda Sabor.



Do vasto programa que animará estas Festas do Concelho, destaque, ainda, para a participação das freguesias no cortejo etnográfico, cujo tema em 2017 é a Água, e para as inúmeras atuações da ‘prata da casa’, desde logo a Banda Cabeceirense, os ranchos folclóricos, os grupos de bombos e cantadores ao desafio, os grupos de tocadores de cavaquinho e concertina, jogo do pau, entre outros ginásios, escolas, clubes e academias locais.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Cabeceiras de Basto ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas