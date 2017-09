ISAVE regista aumento do número de alunos no arranque do ano lectivo

O ISAVE - Instituto Superior de Saúde iniciou, o ano lectivo de 2017/2018 com um aumento de número de alunos em mais de cinquenta por cento face ao ano lectivo anterior.



Este crescimento significativo do número de alunos, deve-se à consolidação do projecto educativo, cientifico e cultural do ISAVE, às novas instalações situadas em Amares e acima de tudo à forte aposta na qualidade do ensino ministrado pelo corpo docente de referência nas diferentes áreas.



Os alunos das licenciaturas em Enfermagem, Fisioterapia, Prótese Dentária e dos CTeSPs em Gerontologia e Termalismo , são oriundos de vários pontos do país, com relevância para os concelhos da região.



Neste momento decorre, até ao dia 22 de setembro, a 2.ª fase de candidatura para o acesso às licenciaturas e até ao dia 27 de setembro a 2: º fase de acesso aos CTeSPs, pelo que se estima um aumento do número actual de alunos.



O ISAVE pretende ser cada vez mais um projecto de formação na área da saúde de qualidade, que assenta na forte componente prática, na investigação e visa um grande enfoque em parcerias com instituições da região, assim como na dinamização de serviços à comunidade.

