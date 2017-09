ESA IPVC galardoada com Bandeira Verde Eco-Escolas

A candidatura do projecto Eco-Escola da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, (ESA-IPVC) foi avaliada e aprovada, tendo sido galardoada com a Bandeira Verde Eco-Escolas 2016/17. Trata-se de um galardão que reconhece e premeia o bom trabalho realizado em prol do ambiente e sustentabi lidade pela escola.



A entrega da bandeira verde será entregue no DIA BANDEIRAS VERDES 2017 que decorrerá em Mafra a 27 de setembro.



A Bandeira Verde consiste no galardão atribuído às escolas que se candidataram e implementaram os sete passos definidos na metodologia de uma Eco-Escola.

