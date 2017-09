Festas de S. Miguel começam hoje com programa variado

A vila de Cabeceiras de Basto acolhe, a partir de hoje, a Feira e as Festas de S. Miguel. O evento decorre até ao dia 30 deste mês, sempre com muita animação.

O destaque vai para a feira agrícola, que tem como finalidade promover aquilo que de melhor se produz na região e dá a conhecer as tradições mais genuínas, como é o caso da desfolhada tradicional, das corridas de cavalos, do concurso pecuário, das chegas de bois e da garraiada.



O teatro, o cortejo etnográfico, a ronda das concertinas, a Agrobasto e as actuações dos D.A.M.A. e de Zé Amaro são outros dos pontos altos do programa festivo, a par da Grandiosa Procissão em Honra de S. Miguel e da Sessão Solene do Dia do Município que se celebra a 29 de Setembro, feriado municipal.

A abertura do portal da feira está marcada para as 10.00 horas de hoje.



A tarde do primeiro dia é preenchida com os Jogos Sem Fronteiras Infantil, no Parque do Mosteiro, a partir das 15 horas. Segue-se a Missa no Mosteiro de S. Miguel de Refojos, agendada para as 18 horas.

O espectáculo ‘Salvação’, apresentado pelo Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, promete atra ir muita gente aos claustros do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, a partir das 21.30 horas de hoje.



Na sexta-feira à noite, os cabeceirenses estão convidados a participar na ‘Caminhada Glow’, seguindo-se a animação proporcionada por vários DJ’s.

No que se refere a concertos, o espectáculo dos D.A.M.A. acontece na noite de sábado (dia 23), no Parque do Mosteiro.

A Feira e Festas de S. Miguel ficarão, ainda, marcada pelas actuações de Zé Amaro (dia 28, às 23 horas), Grupo Quadrângulo (sábado, dia 30, pelas 21.30 horas) e Banda Sabor (amanhã, a partir das 21.30).



As freguesias do concelho de Cabeceiras de Basto terão também oportunidade de apresentar as diversas actividades e respectivas associações através do Cortejo Etnográfico, agendado para as 15horas de domingo, dia 24.

O tema do cortejo deste ano é a ‘Àgua’.

Estão ainda previstas as participações de grupos do concelho, desde logo a Banda Cabeceirense, os ranchos folclóricos, os grupos de bombos e cantadores ao desafio, os grupos de tocadores de cavaquinho e concertina, jogo do pau, entre outros ginásios, escolas, clubes e academias locais.

