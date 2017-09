Acessos ao Parque Industrial de Lanheses vão a concurso público

A empresa Infraestruturas de Portugal (IP), já lançou o concurso público para a melhoria dos acessos rodoviários ao Parque Industrial de Lanheses. O anúncio do concurso foi publicado ontem no Diário da República.

A empreitada tem um prazo de execução de 150 dias (cinco meses) e está avaliada em cerca de 320 mil euros.



Os trabalhos vão permitir melhorar a ligação do Parque Empresarial de Lanheses à Estrada Regional 305 e ao nó de acesso à auto-estrada A27 (Viana do Castelo - Ponte de Lima)

A melhoria dos acessos é feita ao abrigo do Programa de Valorização das Áreas Empresariais, e visa reforçar a competitividade das empresas, potenciar a criação de emprego e aumentar as exportações.



As obras contemplam a reformulação do traçado, através de trabalhos de terraple nagem, nomeadamente de decapagem, escavações (sobre-escavações), aterros, e fundação do pavimento, assim como trabalhos de drenagem. Inclui ainda uma nova passagem hidráulica e sumidouros, trabalhos de pavimentação, obras acessórias, de integração paisagística e a substituição de sinalização vertical e horizontal.



A zona industrial foi contruída em 2001 e alberga nove empresas. Três fábricas estão em fase de instalação. Para além do ‘cluster' das energias renováveis da Enercon estão presentes no local empresas do ramo automóvel, distribuição e transformação alimentar, metalomecânica e transformação de vidro. Emprega actualmente 'cerca de 1.900 trabalhadores, nas várias unidades, mas os investimentos em curso perspectivam a criação de mais 1.000 empregos', segundo os dados do município.

