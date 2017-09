Casa de Pasto das Carvalheiras: sabores do mundo para partilhar à sua mesa

autor Redacção num. de artigos 33936

São sabores do mundo à sua mesa. Partilhe amizade, partilhe as coisas boas da vida. Partilhe comida! Petiscas comigo? O desafio é da Casa de Pasto das Carvalheiras, localizada no Largo das Carvalheiras.

“As novidades são a génese da casa”, conta José Luis Machado que assume os papéis de cozinheiro e de proprietário do restaurante.



Em constante evolução, aqui criam-se novas coisas que visam surpreender o cliente. Há pratos que só estão disponíveis ao almoço de segunda a sexta-feira. São pratos exclusivos que não vai encontrar na carta. As novidades saem todas as segundas-feiras e pode vê-las em primeira mão nas Instastories no Instagram.



Na Casa de Pasto dão valor à partilha. Quando entra e se senta à mesa está a partilhar um monte de experiências e sabores. “Nós vendemos momentos, emoções e comida”, afirma José Luis Machado. E ac rescenta: “os nossos sabores são do mundo. Aqui damos a volta ao mundo e reunimos o melhor do universo numa selecção de pratos que são compostos por sabores improváveis mas muito bons!”



No roteiro do ‘Verde Cool’, a proposta da Casa de Pasto das Carvalheiras vai para um agradável petisco composto por rolos de frango com molho de manga, acompanhado de um bom copo de vinho verde ‘Giroflé’.

Neste périplo pelo vinho verde e universo dos petiscos, no roteiro do ‘Verde Cool’, promovido pela Associação Comercial de Braga, em colaboração com a rádio ‘Antena Minho e o jornal ‘Correio do Minho’, apresentam-se 42 restaurantes de concelhos de Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde que, até ao próximo dia 15 de Outubro, oferecem um copo de vinho verde + um petisco, por apenas três euros.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas