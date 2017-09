Festa das Colheitas de Prado é hino à cultura popular

A chama da tradição continua bem viva na Vila de Prado, que se prepara para três dias consecutivos de tributo à cultura popular e à genuína tradição do Minho. A gastronomia regional, o folclore, as cerimónias religiosas, a recriação de práticas agrícolas tradicionais, os espectáculos de música ao vivo, o cortejo e o ambiente de grande animação são os principais atractivos da Festa das Colheitas de Prado, que se realiza já no próximo fim de semana, de 22 a 24.



A grande novidade da edição deste ano é o desfile de charretes que acompanha e dá um charme acrescido ao habitual cortejo.

O evento, que vai decorrer nas imediações da ‘Ig reja Nova’, é organizado pela paróquia local, com o apoio de um grupo extenso de voluntários, e insere-se na programação alargada Na Rota das Colheitas, do Município de Vila Verde, que de agosto a novembro se desdobra em 35 iniciativas de promoção da cultura minhota.



A festa arranca já na próxima sexta-feira, com a celebração de uma eucaristia, marcada para as 18.30 horas. No final, começa a primeira das duas recriações de práticas agrícolas ancestrais incluídas no programa, a matança do porco, que deverá ocorrer pelas 19 horas. Depois do jantar, às 21 horas, a música toma conta do recinto com a actuação ao vivo dos Amigos dos 4 Cantos.

