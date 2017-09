Porto de Viana do Castelo recebe investimento 2,6 milhões

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) vai investir 4,8 milhões de euros em operações de dragagem para garantir o canal de navegação dos dois últimos portos, disse ontem fonte daquela entidade.



Fonte da APDL adiantou que serão retirados mais de 1.300 metros cúbicos de inertes do canal de navegação dos portos de Leixões e Viana do Castelo. “Do valor total estimado para o preço-base, mais de 2,2 milhões de euros dizem respeito ao porto de Leixões e 2,6 milhões de euros ao porto de Viana do Castelo”, explicou aquela fonte a propósito da abertura do concurso público da empreitada. r />

A APDL revelou que “as quantidades previstas para o concurso agora lançado são de 663.000 metros cúbicos no porto de Leixões e 735.800 metros cúbicos no porto de Viana do Castelo”. “São quantidades estimadas com base nas médias dos volumes dragados nos últimos anos. As quantidades a dragar estão fortemente dependentes das condições meteorológicas e de agitação marítima que se verificarem durante a duração do contrato”, referiu.

A APDL adiantou que “em caso de forte agitação marítima com ondulação, existe um transporte sedimentar elevado ao longo do litoral com a deposição de areias”.

