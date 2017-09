Câmara Municipal de Esposende atribui 78 000 euros às Juntas e Uniões de Freguesia

A Câmara Municipal de Esposende aprovou a atribuição de apoios a Juntas e Uniões de Freguesia no montante global de aproximadamente 78 000 euros. A medida enquadra-se na política de apoio às autarquias concelhias e traduz-se na resposta às reivindicações e anseios das populações, tendo sido aprovada, por unanimidade, em reunião do executivo municipal.



Assim, para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto será transferido o montante de 66 223 euros, sendo que 58 299 euros se destinam a custear o arranjo paisagístico da Fonte de Santa Marinha, em Rio Tinto, uma intervenção há muito ansiada e reclamada. A restante verba, 7 924 euros, será para financiar a intervenção de alteração do edifício destinado a garagem para os veículos daquela autarquia.



Por sua vez, a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, receberá um apoio financeiro, no montante de 7 189,35 euros, para pavimentação de várias sub larguras na freguesia de Marinhas.



Os apoios atribuídos pelo Município incluem, ainda, um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Forjães para editar um livro com testemunhos de vários intervenientes na Guerra Colonial, bem como para edificar um Memorial aos Combatentes Forjanenses.



Para além dos investimentos executados pelo próprio Município em todo o concelho, a Câmara Municipal garante, também, por esta via, a concretização das intervenções sinalizadas e reivindicadas pelas Juntas e Uniões de Freguesia, salvaguardando o interesse da população do concelho.



