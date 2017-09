Pavilhão de Feiras e Exposições em Ponte de Lima Inaugurado com Desfile da Tradição

“Esta é uma terra de história (…) e este é um dia de grandes emoções e que ficará para a história deste concelho.” Foi desta forma que o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima iniciou o seu discurso durante a inauguração do novo Pavilhão de Feiras e Exposições de Ponte de Lima.

A abertura oficial do Pavilhão de Feiras e Exposições contou com a participação dos Grupos Folclóricos do concelho que em simultâneo dançaram o Vira do Minho e o Vira Geral, proporcionando um espetáculo de cor e tradição.



Este novo equipamento municipal, construído na área contígua à Expolima, destina-se apoiar a realização dos inúmeros eventos que preenchem o programa anual de animação cultural, nomeadamente, festivais gastronómicos, feiras e exposições.



Com uma capacidade para a instalação de 88 stands, este novo espaço apresenta-se como um equipamento que visa dar mais qualidade aos nossos projetos temáticos, servindo todo o concelho, acolhendo um conjunto diversificado de eventos que Ponte de Lima dinamiza regularmente.



Com uma área total de 2.850m2, dos quais cerca de 2300m2 para zona de exposição, o edifício está assente sobre uma estacaria com uma extensão de 2.360 metros de linha, equipado com um sistema de climatização com quatro UTAS - Unidade de Tratamento de Ar exteriores de tubagens e plenos, reservatório para rede de água de combate a incêndio com a capacidade superior a 200m3, instalado na zona de entrada do edifício. Das suas características referência ainda para o espaço exterior que permitirá a colocação de seis cozinhas amovíveis, com ligação à rede de gás natural, energia elétrica, saneamento e abastecimento de água.



“Ponte de Lima é hoje uma referência a nível nacional e internacional, e não disponha de de um equipamento municipal adequado (..) este é um espaço desejado há muitos anos” afirmou o Presidente do Município de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes. O autarca considerou que este novo espaço “é uma alavanca para a dinamização da nossa economia e está preparado para receber largas centenas de visitantes”.



A edificação do Pavilhão de Feiras e Exposições de Ponte de Lima, resultou num investimento de 3,2 milhões de euros, suportado pelo Orçamento Municipal, revelou o Edil, considerando que “estamos a dar o nosso contributo para a promoção deste território, sendo que este investimento trará o devido retorno”.



De referir ainda que a zona envolvente está a ser alvo de uma profunda remodelação, como forma de se transformar numa área polivalente.



*** Nota da C.M. de Ponte de Lima ***

