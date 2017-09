Cabeceiras de Basto: Feira e Festas de S. Miguel arrancaram com grande animação

autor Redacção num. de artigos 33943

O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, acompanhado dos vereadores Alfredo Magalhães e Prof. Mário Leite, e de presidentes das Juntas de Freguesia, procederam esta manhã, dia 20 de setembro, à abertura do Portal da Feira de S. Miguel. Associou-se também à iniciativa a Delegada Regional de Basto e Douro da Agricultura e Pescas do Norte, Engª Ana Oliveira, entre outros convidados.



A abertura do portal da feira é a recriação de uma antiga tradição, onde minhotos e transmontanos chegavam com os produtos da terra nesta época de colheitas para os comercializarem. Hoje, um grupo de pessoas trajadas à moda antiga reconstituiu essa tradição, trazendo à feira a animação própria da venda e troca desses mesmos produtos.

Participaram nesta iniciativa, emprestando um colorido especial à festa, a Associaç ão Arborada, tocadores de concertinas bem como as crianças do JI6 da Escola Profª Filomena Mesquita e os utentes dos Espaços de Convívio e Lazer do concelho.



O programa das Festas de S. Miguel prossegue esta tarde com a realização dos Jogos sem Fronteiras Infantil no Parque do Mosteiro e a partir das 21h30, o Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto (CTCMCB) apresenta ao público nos magníficos Claustros do Mosteiro de S. Miguel de Refojos o espetáculo ‘Salvação’, mais uma grande produção do Centro de Teatro.



As ruas engalanadas, o comércio, os divertimentos e um programa de animação diversificado, onde a tradição se cruza com a modernidade, são, durante os próximos onze dias fatores de atração para os milhares de visitantes que se esperam nesta edição 2017 da Feira e Festas de S. Miguel.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas