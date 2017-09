Executivo Municipal de Ponte de Lima inaugurou a Requalificação dos Centros Cívicos de Gondufe e Vitorino dos Piães

autor Redacção num. de artigos 33945

No âmbito da política de Reabilitação Urbana, dinamizada pelo Executivo Municipal de Ponte de Lima, procedeu-se no passado domingo, 17 de setembro, à inauguração dos Centros Cívicos de Gondufe e Vitorino dos Piães.



Em Gondufe a intervenção incluiu a criação de um campo de futebol em relva sintética para a prática de futebol de cinco, protegido por áreas de segurança aos utilizadores. Na construção deste novo equipamento foi tida em consideração a sua valorização estética, inserindo-o na paisagem. Assim, a parte sobrante da área em questão, tem revestimento vegetal e concentração de árvores, para que todos possam usufruir do espaço, nomeadamente no período de férias, possibilitando o lazer e a convivência social.



Carlos Baptista, Presidente da Junta de Freguesia de Gondufe, visivelmente satisfeito, revelou que “este é um dia de enorme alegria e satisfação. Há quatro anos sonhamos, hoje realizamos.”

O campo de futebol, possui um sistema de rega e de drenagem de águas, iluminação em todo o recinto e um sistema de mobiliário urbano, com mesas e bancos e, ainda, uma área de estacionamento automóvel.



Em Vitorino dos Piães a intervenção foi semelhante, abrangeu uma área de cerca de 3 000 m2, junto ao Centro de Dia e ao Parque Infantil, acrescentaram-se novas valências, com a criação de um Mini campo de jogos e um Parque Geriátrico. O espaço público foi redefinido através da pavimentação total da área, diferenciando espaços de circulação pedonal e automóvel.

Francisco Cunha, Presidente da Junta de Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães, considerou que este “é um dia histórico, com este novo equipamento criamos novas e melhores condições de vida para toda a comunidade”.



O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes realçou que estas intervenções “inserem-se na política de Reabilitação Urbana dos Centros Cívicos das nossas freguesias.”



O autarca revelou que este “foi um dos melhores mandatos no que diz respeito ao investimento efetuado nas 39 freguesias do concelho (..) ao longo dos quatro anos conseguimos delegar nas juntas de freguesia e somos o concelho que mais verbas transferiu para as juntas de freguesia”.



*** Nota da C.M. de Ponte de Lima ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas