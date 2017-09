Póvoa de Lanhoso: Serzedelo inaugurou melhoramentos

autor Redacção num. de artigos 33945

O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista, e a Presidente da Junta de Freguesia de Serzedelo, Dora Ribeiro, inauguraram a Capela Mortuária, obra construída de raiz para servir a população daquela localidade. O pároco de S. Pedro de Serzedelo, padre Albino Carneiro, benzeu aquele local.



Este momento, que aconteceu na tarde de domingo, dia 17 de setembro, foi antecedido pela inauguração da requalificação do Cemitério e por uma visita a este espaço, que teve melhoramentos, por exemplo, ao nível dos passeios.



“Eu sinto-me orgulhoso e a população de Serzedelo também se deve sentir orgulhosa pelo trabalho que fizemos ao logo destes 12 anos, nesta freguesia”, considerou, para além de outros aspetos, o Presidente da Câmara Municipal , Manuel Baptista, que esteve ali acompanhado dos Vereadores Gabriela Fonseca e André Rodrigues. O Presidente da Assembleia Municipal, Amândio de Oliveira, também marcou presença, assim como a comunidade.



“A construção da Capela Mortuária é um projeto há muito ambicionado por aquilo que significa para a população de Serzedelo, ter um lugar digno para velar os seus entes queridos. Serzedelo merecia e tinha que ter esta obra bem como a requalificação do Cemitério, que integra a mesma necessidade”, referiu, de entre outras considerações, a Presidente de Junta, Dora Ribeiro.

Para assinalar estas inaugurações, o Presidente da Câmara Municipal e a Presidente da Junta de Freguesia descerraram as respetivas placas.



*** Nota da C.M. da Póvoa de Lanhoso ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas