O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista, e o Presidente da Junta de Freguesia de Taíde, Sérgio Soares, inauguraram a Requalificação da Rua António Pereira Araújo, José Augusto Vieira e Prof. Francisco Magalhães Machado, no passado domingo, dia 17 de setembro de 2017.



Não escondendo a sua satisfação por estar na terra onde cresceu, o Presidente da Câmara Municipal referiu, a propósito destas intervenções: “Ficamos contentes quando vocês gostam das obras”. Admitindo ser difícil agradar a todos, considerou também, de entre outros aspetos, que “o importante é as pessoas ficarem servidas”. Manuel Baptista esteve ali acompanhado dos Vereadores Gabriela Fonseca e André Rodrigues. O Presidente da Assembleia Municipal, Amândio de Olivei ra, também marcou presença, assim como a comunidade.



De acordo com o Presidente da Junta, estes melhoramentos, nas proximidades da escola EBI do Ave, representam mais segurança para as crianças e suas famílias, na hora de entrar e de sair. “São ruas que nos vêm ajudar a tornar menos perigoso o acesso que temos aqui, diariamente, com os pais e com os autocarros”, salientou, de entre outras considerações, Sérgio Soares, que, na mesma oportunidade, homenageou o Presidente da Assembleia de Freguesia, Domingos da Cruz Pereira, pelo seu trabalho em prol da freguesia.



A cerimónia começou com o descerrar de uma placa. No mesmo dia, mas de manhã, realizou-se ainda uma visita ao Cemitério, que foi requalificado.



