XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira recebeu mais de 100 mil visitantes

autor Redacção num. de artigos 33953

A caminho de celebrar 40 anos, a bienal de arte mais antiga da península ibérica acolheu 100 mil visitantes, entre 15 de julho e 16 de setembro. Só em Vila Nova de Cerveira foram apresentados 8.300m2 de espaço expositivo, 500 artistas de 35 países, e 600 obras de arte, num total de 14 locais.



A nível de programação complementar decorreram 25 intervenções artísticas e performances, 8 conferências e debates e 8 ateliers e workshops. De referir ainda que participaram 14 instituições de ensino superior, incentivando o debate e a investigação da arte contemporânea entre alunos, professores e artistas.



A XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira prestou tributo a um dos maiores nomes da pintura nacional e internacional, Paula Rego, apresentando 51 obras da pintora, entre gravura, desenho e pintura, criadas entre 1968 e 2001, pertencentes a coleções de fundações, museus e privados.

“Está à vista de todos o êxito desta Bienal, que é comprovado não só pela forte adesão a nível nacional, mas também a nível de público estra ngeiro, com forte incidência na vizinha Galiza. Mas mais do que o elevado número de visitantes, o que nos deixa mais satisfeitos é o feedback do público que, pessoalmente e até mesmo nas redes sociais, fez questão de referir que esta edição ficou assinalada pela qualidade artística”, referiu o Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Fernando Nogueira.



Foram também homenageados o artista multidisciplinar Ernesto de Sousa (1921 - 1988) e o escultor Jaime Azinheira (1944-2016).



A 19.ª edição ficará também marcada por ter ultrapassado fronteiras, não só por ter apresentado mostras em Vigo e Ourense, mas também por se ter alargado à diáspora da língua portuguesa, ao integrar na sua programação a VIII Bienal de Jovens Criadores da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.



De recordar que até 30 de setembro, decorrerão as visitas dedicadas a Instituições de Ensino e IPSS’s por marcação (lidia.portela@bienaldecerveira.pt).



*** Nota da Bienal de Cerveira ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas