Com uma localização central na parte antiga da cidade, junto à Sé de Braga, o Diana Restaurant é já uma referência no panorama da restauração.

Fernando Caridade é o rosto do ‘Diana’ que abriu portas já lá vão dois anos e, desde então, “o balanço tem sido muito positivo”.

Após décadas em Londres, onde confeccionava pratos tipicamente portugueses em terras de Sua Majestade, Fernando e a família resolveram voltar a Portugal e continuar a fazer aquilo que sabem fazer de melhor: cozinhar com qualidade.



O elemento futebol está presente nas paredes, com várias camisolas de jogadores de futebol que foram oferecidas a Fernando Caridade quando tinha o restaurante em Inglaterra. “Cada camisola tem uma história que vale a pena perpetuar nas paredes do restaurante”, contou Fernando Caridade.

Os produtos são de “primeiríssim a qualidade”, garante o proprietário que procura sempre carne de excelência e peixe de mar, sempre fresco. Aqui também pode provar um bom risoto, pastas e pizzas.



No roteiro do ‘Verde Cool’, a sugestão do Diana Restaurant vai para um tartelete de novilho com mozzarela tartuffe que liga bem com um copo de vinho verde ‘Tabuada’.

Nesta viagem pelo admirável mundo dos vinhos verdes e universo dos petiscos, no roteiro do ‘Verde Cool’, promovido pela Associação Comercial de Braga, em colaboração com a rádio ‘Antena Minho e o jornal ‘Correio do Minho’, apresentam-se 42 restaurantes de concelhos de Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde que, até ao próximo dia 15 de Outubro, proporcionam um agradável momento ao longo do dia com um copo de vinho verde + um petisco, por apenas três euros.

