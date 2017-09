Espectáculo de música e imagem retrata história de Monção

A história de Monção vai ser retratada, através da música e da imagem, nos dias 7, 8 e 14 de Outubro, num espectáculo envolvendo cerca de 150 participantes de mais de dez instituições e associações do concelho.

“O grande desafio deste espectáculo é trabalhar com pessoas de diferentes idades, dos 12 anos aos 80, de mais de dez associações e instituições. Mobilizar e ensaiar crianças, jovens, idosos e pessoas portadoras de deficiência para, todos juntos em palco celebrar Monção”, afirmou ontem à Lusa Nuno Alves, da organização, a cargo do Space Ensamble.



Intitulado ‘Trilogia dos Vales’, o espectáculo, em três atos, vai subir ao palco do cineteatro João Verde, em Monção, nos dias 7, 8 e 14 de Outubro, sempre às 17 horas. Os espectáculos, que “além da música incluem a projecção de vídeos sobre o concelho, exploram a identidade do território, fértil em vida e em história”.

O projecto reúne “as principais formações musicais da vila”. Com direcção artística do Space Ensemble, o espectáculo, promovido pela Câmara Municipal de Monção, é coordenado pelo multi-instrumentista Samuel Coelho, que assume ainda a direcção musical, e com a direcção de imagem e de cena de Giselle Galvão.



O presidente da câmara de Monção, Augusto Domingues, destacou a “originalidade do projecto e a mais-valia que representa para as instituições sociais e associações locais”.

Já o vereador da Cultura, Paulo Esteves, enalteceu “a abordagem multifacetada e criativa do projecto, com manifestações várias da identidade local”, e sublinhou, “a capacidade mobilizadora dos monçanenses quando toca a difundir as suas emoções e a promover as suas potencialidades”.

