Festividades em honra de Santa Tecla decorrem este fim-de-semana

autor Redacção num. de artigos 33953

Decorrem esta sexta-feira e sábado as festas em honra de Santa Tecla . O primeiro dia do programa será preenchido pela animação musical. O Grupo de Cordas e Cantares ‘Os Teclenses’ sobem ao palco da festa pelas 21.30 horas. Às 23 horas, a animação será protagonizada pela Tuna de Medicina da Universidade do Minho.



Sábado, a alvorada será marcada por uma sessão de morteiros, pelas 9 horas. Para as 10.30 horas, está agendada uma missa em honra de Santa Tecla, padroeira do lugar.

A tarde será também de animação. A partir das 16 horas, os Bomboémia - Grupo de Percussã o da Universidade do Minho vão percorrer as ruas do lugar.

Os ‘Sirilanka’ protagonizam um concerto, pelas 22 horas.



As grandiosas festividades em honra de Santa Tecla terminam com uma sessão de fogo-de-artifício, agendado para a meia-noite.

Ainda integrado nestas festividades decorreu, no passado sábado, a inauguração de melhoramento dos escadórios da capela instalada no lugar. Esta inauguração foi seguida de uma eucaristia em honra a todos os teclenses falecidos, seguindo-se o habitual convívio ‘Amigos Teclenses’ que completou a sua 15.º edição.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas