Criança de dois anos morre colhida por tractor

autor Redacção num. de artigos 33953

Um menino de dois anos morreu, ontem em consequência de um acidente que envolveu um tractor agrícola na freguesia de Meixedo, concelho de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da Protecção Civil distrital.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 10.30 horas e o óbito declarado às 11.27 horas.

Aquela fonte adiantou que o acidente ocorreu na estrada de Vilela, em Meixedo.



O presidente da União de Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda, Rui Maciel, adiantou que, na altura do acidente, 'a criança encontrava-se no terreno propriedade de vizinhos e amigos da família'.

'Estavam a fazer vindimas quando o acidente ocorreu, não se sabe ainda em que circunstâncias. É uma tragédia. São pessoas muito próximas. Além de vizinhos são amigos', sublinhou.



Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que estão a ser investigadas as causas do acidente em que a criança de dois anos foi colhida.

Ao local compareceram os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, com uma viatura e dois operacionais, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Braga e uma equipa de apoio psicossocial do INEM.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas