Artista ucraniano Oleg Shupliak expõe no Museu Pio XII

autor Redacção num. de artigos 33953

O Museu Pio XII tem patente, até ao final do mês, uma mostra o pintor ucraniano Oleg Shupliak. Nesta exposição, o artista dá conhecer ao público bracarense alguns dos trabalhos que ‘brincam’ com as percepções humanas. Formado em arquitectura, Shuplyak sempre foi apaixonado por pintura. Apostando em efeitos de ilusão de óptica, o artista pinta flores, objectos, pessoas e animais. Cada obra pode ser interpretada a partir de duas ópticas diferentes.



Além de paisagens e retratos de autoria própria, o pintor também ‘brinca&rsq uo; com obras de artitas reconhecidos, como as de Van Gogh e outros. Combina elementos e planos diferentes de forma surrealista, com cores vibrantes, e pinceladas bem marcantes, trazendo às suas cenas, ilusões de óptica (geralmente transformando cenas em retratos).



A inauguração ficou marcada pela presença de várias individualidades, entre os quais embaixadora da Ucrânia, Inna Ohnivets e do padre Vasyl Bundzyak. O eurodeputado José Manuel Fernandes também visitou recentemente a exposição, fazendo-se acompanhar pelo cônsul da Ucrânia.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas