Concurso assinala 109 anos da Região dos Vinhos Verdes

autor Redacção num. de artigos 33953

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes assinalou os 109 anos da publicação da Carta de Lei de 18 de Setembro de 1908, que demarca a Região dos Vinhos Verdes, com a realização da X edição do Concurso ‘Vinhos Verdes & Gastronomia’.

Na cerimónia, que decorreu na Casa da Música, no Porto, foram distinguidos os ‘chefs’ de cozinha nacionais que melhor harmonizaram propostas gastronómicas com vinho verde, durante um jantar preparado a várias mãos para proporcionar seis momentos de degustação com a chancela dos prémios Ouro.



Os ‘chefs’ apresentaram três pratos de cozinha de autor e três pratos clássicos da gastronomia portuguesa, harmonizados com vinhos e uma aguardente dos mais prestigiados produtores da Região.

O Concurso ‘Vinhos Verdes & Gastronomia’ consagrou um formato único e inovador que garante, anualmente, dezenas de harmonizações concorrentes, de Norte a Sul do País, passando apenas 20 restaurantes à segunda fase, entre um total de mais de seis dezenas de inscrições.



Os 10 vencedores destacaram-se nas categorias Ouro, Prata e Bronze, para além dos prémios ‘Melhor Carta’, ‘Melhor Harmonização’, ‘Melhor Escanção’ e ‘Melhor Serviço de Sal a’.

O júri, composto por vários especialistas de vinhos e gastronomia avaliou as melhores harmonizações entre vinhos com Denominação de Origem, ‘Vinho Verde’, da Indicação Geográfica ‘Minho’ e a gastronomia tradicional e de autor.



O presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, Manuel Pinheiro, indicou que “a cada ano celebramos a Demarcação da Região com uma viagem por Portugal à mesa, cujo único denominador comum é o Vinho Verde. Registámos, com elevada adesão, participações de restaurantes de todo o País, onde os vinhos da nossa Região são valorizados e devidamente harmonizados com pratos da gastronomia regional ou criações únicas da cozinha de autor, assinados por Chefs de referência.”



O mesmo responsável salientou ainda que “uma Região que assinala 109 anos com um dos mais importantes concursos de gastronomia a nível nacional, só pode orgulhar-se do que produz e do que é capaz de conquistar”.

O texto da Carta de Lei de 1908 estabeleceu o regulamento da produção e comércio do ‘Vinho Verde’, consagrando o estatuto próprio da ‘Região Demarcada’, definindo os seus limites geográficose criou a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas