Têm sido várias as iniciativas promovidas pelas Escolas do IPVC para fomentar uma integração positiva e diferenciadora dos estudantes na instituição



Os alunos que ingressaram num dos cursos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESTG-IPVC) foram recebidos com um vasto programa de ações e iniciativas para que possam ser integrados de forma positiva na comunidade académica. Entre as muitas atividades destaque para o seminário “Motivação 4.0” que reuniu, hoje, professores, alunos e associações de estudantes, com o intuito de “sensibilizar” e “motivar” os caloiros para os novos desafios que vão enfrentar.



Num auditório repleto, poucos foram aqueles que não marcaram presença no seminário “Motivação 4.0” promovido pela direção da ESTG-IPVC com a finalidade de orientar e motivar os recém-chegados à instituição. Num tom muito mais informal, mas sem perder a objetividade, o seminário arrancou com Daniel Leal e Miguel Silva, que falaram sobre pequenos grandes gestos que podem fazer a diferença entre o sucesso e o insucesso. Numa pequena intervenção foram deixados alertas e dicas para o dia a dia de cada um.



Na mesma tónica a professora de Recursos Humanos, Ana Teresa, reforçou a importância para determinados aspetos que vão facilitar o percurso académico e também pessoal de cada um. A importância de u ma boa apresentação e capacidade de oratória também esteve em destaque na intervenção de Bruno Mendo que falou do “Power Speech” e de dicas para ultrapassar inseguranças na hora de falar em público.



Após um momento de Stand Up Comedy foi altura de serem apresentados alguns casos de sucesso de ex alunos da ESTG-IPVC.



A finalizar a diretora da ESTG-IPVC, Joana Santos, endereçou palavras de incentivo aos recém-chegados sensibilizando-os para a importância “de definirem desde o primeiro dia metas e objetivos para alcançarem o sucesso quer académico quer profissional”, reforçando a disponibilidade quer da instituição quer dos professores para os auxiliarem nesse percurso.





Marcar a diferença pela positiva



As ações de integração positiva têm decorrido em todas as Escolas do Politécnico de Viana do Castelo. A Escola Superior Agrária optou por inserir os alunos nas vindimas, numa ação que envolveu ainda professores e funcionários da instituição.



Em Valença, os novos estudantes da Escola Superior de Ciências Empresariais, foram igualmente acolhidos com atividades que promovem a escola e a comunidade envolvente. Os novos estudantes foram conhecer toda a zona histórica de Valença, tendo sido depois recebidos pelo presidente da autarquia. Os estudantes foram igualmente envolvidos em atividades desportivas.



